Ömer Karaca: GZT Giresunspor daha büyük başarılara imza atacak

DHA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:47

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig lideri GZT Giresunspor, Tuzlaspor karşısında Eren Tozlu ve Ibrahima Balde'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırarak puanını 70 yaptı. Lider Adana Demirspor'un ardından averajla ikinci sıradaki yerini koruyan GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktı.

"GZT GİRESUNSPOR'U TEBRİK EDİYORUZ"

Bu önemli başarıyla gururlandıklarını dile getiren Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, "44 yılın ardından GZT olarak ilk defa isim sponsoru olduğumuz Giresunspor'u başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız demiştik ve atmaya devam ediyoruz. Yeni medya alanında dijital yayıncılık yapan GZT'nin genç ve yüksek enerjisinin katkısına inanıyoruz. Süper Lig'de GZT Giresunspor'un daha büyük başarılara imza atacağından hiç şüphemiz yok. Biz de hem GZT olarak hem de Albayrak Medya Grubu'nun tüm diğer markaları olarak GZT Giresunspor'un marka bilinirliğini artırılması ve daha görünür olması için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. GZT-Giresunspor kardeşliğinin güzel sonuçlara gebe olduğunu söylemiştik, bu başarının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Karaca sözlerine şöyle devam etti:

"Başkanından takım oyuncularına, teknik ekipten emeği geçen herkese bu başarıda bizi de gururlandırdıkları için tekrar teşekkür ediyoruz. GZT olarak 1967'de kurulan ve Süper Lig'e 44 yıl aradan sonra adını yazdıran GZT Giresunspor artık daha büyük bir sahnede yer alacak. GZT olarak bu serüvene ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz ve GZT Giresunspor'a Süper Lig'de başarılar diliyoruz."

"GZT'NİN DESTEĞİNİ ARKAMIZDA HİSSETTİK"

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet yaptığı açıklamada, "GZT Giresunspor, 44 yıldır futbolun kalbinden uzaktaydı. Ait olduğu yer olan Süper Lig'e çıkmak için çalışıyordu. 9 ay önce Süper Lig hedefine inanan arkadaşlarıma takımı ve kulübü yeniden dizayn ettik. Önce biz Süper Lig'e layık bir kulüp haline geldik. Sonra, sportif başarı da peşinden geldi. Başta, adımıza eklenip bize şans getiren GZT olmak üzere bu yolu bizimle yürüten tüm kuruluşlara ve taraftarlarımıza bize inandıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.