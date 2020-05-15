Ömer Onan: ''EuroLeague kulüpleri tatmin edemedi''

15 Mayıs 2020 Cuma 23:20 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 23:20

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, koronavirüs nedeniyle 'beyaz sezon' ilan edilmesini ve gündemi değerlendirdi.

"ORTAK PAYDAYLA İPTAL KARARI ALDIK"

beIN Sports'a konuşan Ömer Onan; "Pandemi başladığından beri her şey değişti. Erteleme kararı aldığımız andan itibaren nasıl başlar, başlatamazsak neden başlatamayız diye düşündük. Kulüplerimizle de konuştuk. Avrupa'daki en yüksek yayın geliri ihalesini yapmış federasyonuz ama futbolun yanında komik kalıyor. Biliyorsunuz bizimkisi salon sporu. Bulaşma ihtimali daha yüksek. Temas olarak da, çok fazla temas ediyoruz. Bir hava atışında ne olacak veya ribaund mücadelesinde? Günün sonunda da kulüplerimiz ve oyuncularımızla konuşarak ortak paydayla bu kararı aldık." dedi.

"OYNAYARAK BİTİRMEK İSTEYENLER OLDU"

TBF CEO'su Ömer Onan konuşmasının devamında; "Sezonu oynayarak bitirmek isteyen takımlar da oldu. Bunlar doğal, anlamak lazım. FIBA, eylül ayına kadar maç oynatmama kararı aldı. Sadece Süper Lig'i değil, tüm ligleri düşündük ve sorumluluk aldık. Hiçbir oyuncu ya da antrenör, oynamadan şampiyonluk istemez. Oynanmamış bir sezona müdahale etmek istemedik." dedi.

"KİMSE OYNAMADAN KAZANMAK İSTEMEZ"

Küme düşme-düşmeme konusunda konuşan Ömer Onan; "Hep şunu söylüyorum, hepimiz sahadan geldik. Bu federasyonun başkanı yıllarca NBA'de oynadı. Yönetimi, CEO'su... Hepimiz şunu biliyoruz ki, hiçbir oyuncu, antrenör, oynamadan kazanmak istemez. Hepimiz kazanarak bir şeyleri başardık. Basketbolun güzel tarafı bu. O yüzden, kimin şampiyon olacağına-düşeceğine karar vermek istemedik. Düşme çıkma olmayacak ama bizim kriterlerimiz var. Kadınlarda da belki yukarıdan devam edemeyecekler olacak." dedi.

42 yaşındaki yönetici sözlerinin devamında; "Anadolu Efes, belki de EuroLeague şampiyonu olacaktı. Herkesin hedefleri vardı. Düşmeye yakın bir takım belki kurtaracaktı. Herkesin bir kaybı var. Mazur görmek lazım." dedi.

"EUROLEAGUE KULÜPLERİ TATMİN EDEMEDİ"

Euroleague hakkında konuşan emekli milli yıldız Ömer Onan; "Basketbolun çatısı FIBA. FIBA'nın basketbolu bitirdiği bir yerde, EuroLeague'in de bitirmesini beklerdim. Hala, 24 Mayıs'a bıraktılar. Rusya'da çok yükseldi, İspanya'da hala 150-180 vefat var. Takımların hazırlanması, Amerikalıların dönmesi... Bir de bunun maddi karşılığı var mı? EuroLeague, 'Ben hiçbir yere bağlı değilim.' diyor ama, EuroLeague şunu başaramadı, mali olarak kulüpleri tatmin edemedi. EuroLeague'de şampiyon olan takım, diğerlerinden 1 milyon euro fazla kazanıyor. Mali olarak da bu ligin devam etmesi, takımlara zarar verebilir." dedi.

Ömer Onan, açıklamasının sonunda; "Basketbol Süper Ligi'ni 18 takım yapmayı düşündük ama fikstür çok dar. Pazartesi gününden pazar gününe kadar, ekim-nisan arası yoğun bir maç trafiği var. Gelecek sezon Olimpiyat için ön eleme maçlarımız da var." dedi.