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Ömer Sağıroğlu: F.Bahçe galibiyeti sürpriz değil, normal bir sonuç olur

Trabzonspor Kulüp Genel Sekreteri Sağıroğlu: F.Bahçe galibiyeti sürpriz değil, bizim için normal!

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TRABZONSPOR Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, pazar günü F.Bahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesi şu açıklamalarda bulundu: İyi bir kadroya sahibiz. İyi oynayarak kaybettiğimiz oldu. Malatya maçı da buna dahil. İyi bir takımımız var. F.Bahçe galibiyeti sürpriz değil, normal bir sonuç olur. Sahada dik oynayan bir takım olacak. Kazanmamız moral, güven getirir ve yapmak istediklerimiz için de iyi bir ortam sağlanır. Bu maçın önemini iyi biliyoruz.

TRABZOSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ağaoğlu açıklamasında, “Kulübümüzü ekonomik ve sportif başarıya, layık olduğu seviyeye taşımak amacıyla başkan adayı olduğumu kamuoyunun bilgisine arz ederim” ifadesini kullandı.

(Aksam)

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