Ömer Toprak’a kiralama formülü
TEKNİK direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dortmundlu stoperi kiralamak için harekete geçti.
- Star Spor
Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuya 1 yıl kiralama teklifini iletirken, iki cepheden de yanıt bekliyor. Dortmund’un, Bayern Münih’ten Mats Hummels’i transfer etmesinin ardından forma şansı azalan 29 yaşındaki stoperin teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ömer geçen sezon 14 karşılaşmada görev yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.