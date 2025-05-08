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Spor

Onana gitti, Sommer doğdu: Inter finale uçtu

Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona'yı uzatmalarda 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. 36 yaşındaki kaleci Yann Sommer, yaptığı 14 kurtarışla maça damga vururken, Hakan Çalhanoğlu da klas bir penaltı golüyle katkı verdi. İsviçreli eldiven, Manchester United'a transfer olan Onana'nın yerine kadroda dahil edilmişti.

Akşam8 Mayıs 2025 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
Onana gitti, Sommer doğdu: Inter finale uçtu
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İtalyan devi Inter, Şampiyonlar Ligi yarı fi nalinde 3-3'ün rövanşında evinde Barcelona'yı uzatmalarda 4-3 yenerek finale yükselirken 36 yaşındaki kaleci Yann Sommer çılgın kurtarışlarıyla tarih yazdı.

Milli futbolcu Hakan ise şık penaltı golüyle takımına katkı sağladı. 2023'te M.United'a satılan Onana'nın yerine 6 milyon euroya transfer edilen Sommer, toplam 14 kurtarışla yarı fi nal rövaşında maçın oyuncusu seçildi. Onana'yı alan Manchester United ise büyük yatırımın karşılığını alamadı ve tarihinin en kötü günlerini yaşadı. Kariyerinde hiç Avrupa kupası olmayan İsviçreli fi le bekçisi Yann Sommer ise fi nalde Inter'in en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.

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