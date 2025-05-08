İtalyan devi Inter, Şampiyonlar Ligi yarı fi nalinde 3-3'ün rövanşında evinde Barcelona'yı uzatmalarda 4-3 yenerek finale yükselirken 36 yaşındaki kaleci Yann Sommer çılgın kurtarışlarıyla tarih yazdı.

Milli futbolcu Hakan ise şık penaltı golüyle takımına katkı sağladı. 2023'te M.United'a satılan Onana'nın yerine 6 milyon euroya transfer edilen Sommer, toplam 14 kurtarışla yarı fi nal rövaşında maçın oyuncusu seçildi. Onana'yı alan Manchester United ise büyük yatırımın karşılığını alamadı ve tarihinin en kötü günlerini yaşadı. Kariyerinde hiç Avrupa kupası olmayan İsviçreli fi le bekçisi Yann Sommer ise fi nalde Inter'in en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.