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Spor

Onana'nın menajeri, oyuncusu ile ilgili transfer teklifini açıkladı

Inter kalecisi Andre Onana'nın menajeri, Premier Lig ekibi Chelsea'nin, oyuncusu ile ilgilendiğini açıkladı.

21 Mayıs 2023 Pazar 17:40 - Güncelleme:
Onana'nın menajeri, oyuncusu ile ilgili transfer teklifini açıkladı
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Gelecek sezonda kaleci transferi yapmayı planlayan Chelsea gözünü Andre Onana'ya çevirdi.

SKY'ın haberine göre Londra ekibinin Inter kalesini koruyan Kamerunlu kaleci Onana için 25 milyon euro'luk teklif yapacağı belirtildi.

Tecrübeli kalecinin menajeri Albert Botines, İtalyan basınında transfer iddialarını yanıtladı.

Botines, 'Transfer söylentileri bu noktada normal ancak bunun hakkında konuşmamayı tercih ediyorum. Transfer için erken ve oyuncum sahadaki oyunana odaklanmış durumda' dedi.

Onana'nın Şampiyonlar Ligi finaline odaklandığı belirten Botines, 'Onana'nın kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi var. Burada mutlu ve İtalya'nın en güçlü takımında oynuyor. Şu an odaklandığı tek şey Şampiyonlar Ligi finali.' ifadelerini kullandı.

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