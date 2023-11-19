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Spor

Onana'nın son durumu açıklandı!

Kamerun Futbol Federasyonu, Mauritius ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkan kalecisi Andre Onana'nın son durumu açıkladı. Yapılan açıklamada, başarılı kalecinin Salı günü oynanacak Libya karşılaşmasında forma giyemeyeceği duyuruldu.

19 Kasım 2023 Pazar 20:02 - Güncelleme:
Onana'nın son durumu açıklandı!
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Kamerun'un Mauritius ile oynadığı karşılaşmanın 82. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Andre Onana'dan Kamerun'a kötü haber geldi.

Kamerun Futbol Federasyonu, Andre Onana'nın sakatlığı nedeniyle Salı günü oynanacak Libya karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine İngiltere'de devam edileceği belirtildi.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞME İHTİMALİ

İngiliz basınında yer alan haberde, tedavisi için İngiltere'ye dönecek olan Onana'nın Manchester United'ın hafta sonu Everton, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmalara yetişip yetişemeyeceği hakkında henüz net bir sonucun bulunmadığı belirtildi.

YETİŞMEZSE KALE ALTAY'IN

Andre Onana'nın bu maçlara yetişememesi halinde bu iki maçta kaleyi Milli file bekçisi Altay Bayındır'ın koruyacağı ifade edildi.

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