Onazi'den Trabzonspor'a müjdeli haber
Geçen sezon oynanan Ç.Rizespor maçında aşil tendonundan sakatlanan Ogenyi Onazi’den sevindirici haber geldi.
GÜNEŞ
Nijeryalı oyuncunun 10 içinde takıma dahil olacağı ve çalışmalara başlayacağı belirtildi. Yaklaşık iki aydır takımdan ayrı çalışan Onazi’nin ligin 6.haftasından itibaren forma giymesi bekleniyor.
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