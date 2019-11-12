‘Önce Avrupa, sonra Dünya’

ŞENOL Güneş, Euro 2020 elemelerindeki İzlanda maçı öncesi ilk basın toplantısında umutlu konuştu. A Milli Takım’ın patronu, “Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu’da başlayan bu yarışı, İstanbul’da bitirip Avrupa’ya gitmek amacındayız. Hedefimiz iki maçta 6 puan. Ama burada alacağımız bir beraberlik de gruptan çıkmamızı garantileyecek” dedi.

SABIRLI VE AKILLI OLACAĞIZ

Güneş şöyle devam etti: “İnşallah Avrupa Şampiyonası’na katıldıktan sonra o tecrübe ile Dünya Kupası’na da katılırız. Her şey hazır olmak lazım. Panik yapmak, telaş yapmak doğru değil. Bunu unutmayalım öncelikle. Gruptaki tek mağlubiyetimizi İzlanda’dan aldık, bu maçta sabırlı ve akıllı oynamak zorundayız. İzlanda maçı bizim için büyük bir final olacak.”

GÜVENİYOR VE İNANIYORUZ

“Taraftardaki rahatlığın güvenle alakalı olduğunu düşünüyorum ama oynamadan kazanılmıyor. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve maçı önemsiyoruz. Maç, bizim için son adım. En küçük bir ihmale tahammül yok. İzlanda fizik gücünün yanında daha çok duran toplarda etkili olan bir takım, biz de üç kez duran toptan gol yedik. Önlem alacağız.”

4 BÜYÜKLER’DEN 7 FUTBOLCU ALABİLDİK

Güneş, “Kulüplerimiz de oyuncularımız da hep bizim. Avrupa’da kulüplerimizin beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzüyor. Hem ülke içinden hem dışından aldığımız oyuncularla başarılı olmak istiyoruz. 4 büyüklerden 7 futbolcu alabildik. Eskiden daha fazla alıyorduk. Umarım Avrupa Ligi’nde devam edecek takımlarımız olur” dedi.

EMRE NE OLURSA OLSUN KADRODA

TAKIMDAKİ oyuncuların durumu ile ilgili açıklama yapan Şenol Hoca, şunları söyledi: “Emre Belözoğlu’nun tedavisi sürüyor. Emre bizim kaptanımız. Bize çok yardımcı olan bir kardeşimiz. Sakatlığı var. Yaşı itibariyle her sakatlığa katlanarak hem kulübü hem de bizim için oynamaya gayret gösteriyor. Ne durumda olursa olsun kamptan ayrılmayacak. Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ile ne olursa olsun gurur duyuyorum. Hem karakter, hem oyun olarak doğru yoldalar. Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Cenk Tosun oynamaya başladı. Yusuf aynı şekilde, Zeki bir ara bocaladı ama şimdi oynuyor. Bu oyuncularımızın performanslarıyla mutlu oluyoruz. Sayının daha da artmasını temenni ediyoruz.”

İZLANDA SON DEĞİL, GİTMİYORUM

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş bir basın mensubunun, “2022’de görevi bırakacağını söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz?” sorusuna, “İzlanda maçına da final diyorum ama benim son maçım olmayacak. 2022’de olmak istiyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Üzülmeyin yani, gitmiyorum şimdilik. Bütün bunları İzlanda maçından sonra da konuşuruz” cevabını verdi. Güneş, perşembe günkü rakibimiz İslanda ile ilgili de bilgliler verirken, “İzlanda Milli Takımı maçtan bir gün önce İstanbul’a gelecek. Şu anda Antalya’da kamptalar” açıklamasını yaptı.