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Spor

Önce babası sonra oğlu kazandı! Mustafa Kavaz zaferin perde arkasını anlattı

CEV Kupası finalinde Ziraat Bankkart, Asseco Resovia'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Müsabakanın ardından başantrenör Mustafa Kavaz ile Türk voleybolunun efsane ismi ve babası Ahmet Kavaz açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Önce babası sonra oğlu kazandı! Mustafa Kavaz zaferin perde arkasını anlattı
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CEV Kupası finalinde Ziraat Bankkart, Asseco Resovia'yı 3-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Ziraat Bankkart Baş Antrenörü Mustafa Kavaz, elde ettikleri bu zaferi müsabakayı tribünden takip eden Türk voleybolunun efsane isimlerinden olan ve aynı zamanda babası Ahmet Kavaz ile birlikte değerlendirdi.

"KUPAYI ÖNCE BEN ŞİMDİ DE OĞLUM ALDI"

Ziraat Bankkart Baş Antrenörü Mustafa Kavaz'ın babası Ahmet Kavaz, "Maçı izlerken bir elim nabzımdaydı. Bu kupayı Halkbank'ta menajerken burada ben kaldırmıştım. Şimdi oğlum kaldırdı. Allah yolunu açık etsin, kenardan seyretmen çok zormuş." dedi.

Baş antrenör Mustafa Kavaz ise, "Çok şanslıyım. Birçok şeyi yaşamadan tecrübe edebildim. Allah'a şükürler olsun, bu günleri bize yaşattı." şeklinde konuştu.

İkilinin maçın son setinden sonra gelen şampiyonlukla yaşadıkları heyecan izleyenlere tebessüm ettirdi.

  • ziraat bankkart
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  • CEV Kupası

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