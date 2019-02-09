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Önce duaya, sonra idmana

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden ve önceki gün defnedilen babası Talat Terim’in mezarını ziyaret etti

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden ve önceki gün defnedilen babası Talat Terim’in mezarını ziyaret etti. Terim, İstanbul’a dönmeden önce eşi ve kızlarıyla birlikte gittiği Adana Asri Mezarlığı’nda babasının gömüldüğü aile kabristanlığına çiçek bıraktı. Bir süre dua eden Aslan’ın hocası daha sonra kabristanlıktan ayrıldı. Fatih Terim, mezarlık ziyareti sonrası İstanbul’a döndü ve takımının akşam saatlerindeki antrenmanına katıldı.

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