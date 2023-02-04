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Spor

Önce kadro dışı, şimdi ayrılık! Fenerbahçe yıldız ismin gözünün yaşına bile bakmadı...

Fenerbahçe'de Bruma'nın ardından sürpriz bir ayrılık daha yolda. Ara transferin son günlerinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği ve dün Avrupa Ligi kadrosundan çıkarılan yıldız isim ile yollarını ayırıyor. İşte detaylar...

4 Şubat 2023 Cumartesi 21:09 - Güncelleme:
Önce kadro dışı, şimdi ayrılık! Fenerbahçe yıldız ismin gözünün yaşına bile bakmadı...
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Ara transfer döneminde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe yönetimi gözden çıkarılan Gustavo Henrique ile yollar ayrılıyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFERDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin sonuna yaklaşırken çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda vitesi yükseltti.

SEZON BAŞINDA GELEN YILDIZ AYRILIYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique için yolun sonu göründü. Jorge Jesus'un gözden çıkardığı ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Brezilyalı stoper ile yollar ayrılıyor.

Sarı-lacivertlilerden ayrılacak olan Gustavo Henrique için Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'un devrede olduğu iddia ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gustavo Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1667 dakika süre alan Brezilyalı stoper, 3 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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