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Spor

Vallodolid oyuncuları: ''Önceliği ihtiyacı olanlara tanıyın''

Milli oyuncumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, ihtiyacı olan insanlara öncelik verilmesi gerektiğini kaydederek koronavirüs testlerine girmediklerini açıkladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 20:29 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 20:38
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La Liga ekiplerinden Valladolid, koronavirüs tehdidinin her geçen gün arttığı İspanya'da alkış alan bir harekete imza attı.

Milli oyuncumuz Enes Ünal'ın oynadığı Valladolid, La Liga'nın kendilerine sağladığı koronavirüs testlerine girmediklerini açıkladı.

Valladolid'den yapılan açıklamada, "Testleri kabul etmedik. Hiçbir oyuncumuz belirtileri taşımıyordu ve biz de daha çok ihtiyacı olan, bizden daha az zengin insanların olduğuna inanıyoruz. Öncelik onlarda olmalı" ifadeleri kullanıldı.

İspanya'da yaklaşık 14 bin koronavirüs hastası tespit edilirken, 623 insan hayatını kaybetti.

Komşunun kapısına 147 bin 132 sığınmacı dayandı

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