‘Önceliğimiz bir forvet transferi’

Futbol Federasyonu’nun harcama limitlerini aşma oranını yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardığına vurgu yaparak, “Bu karardan önce bize sözlü olarak transfer yapamayacağımızı iletmişlerdi. Şimdi daha farklı bir durum var ortada. Abdullah Avcı’nın talepleri doğrultusunda öncelik forvette olmak üzere 1 ya da 2 oyuncu almak istiyoruz. Gerekirse bunu oyuncu satarak yapacağız. Gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülüyor” açıklamasında bulundu.