Önder Bülbüloğlu: UEFA, 31 Ocak’ta kulübümüzü toplantıya davet etti

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzonspor’un UEFA-FIFA ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda UEFA ile üç yılı kapsayan bir Finansal Fair Play protokolü imzalamıştık. Bu protokol kapsamında UEFA, 31 Ocak’ta kulübümüzü toplantıya davet etti. Bizimle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da bir temsilci gönderecek’" dedi.

"Kararlılığımızı vurgulayacağız"

Trabzonspor Kulübü’nün ekonomik yapısının düzelmesi için uyguladıkları tedbir ve önemleri anlatacaklarını belirten Bülbüloğlu, "Toplantıda hem 31 Mayıs 2019’da bitecek olan bu protokolün genel durumunu değerlendireceğiz hem de protokol süresince yapmış olduğumuz anlaşmalarda, FFP kurallarına ne ölçüde sadık kaldığımızı göstereceğiz. Kulübümüzün gelecekte sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamaya dönük adımlarını kendilerine sunacağız. Bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu UEFA’daki yetkililere anlatacağız. Çok ciddi ve olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Toplantıya bizzat başkanımız Ahmet Ağaoğlu öncülüğünde katılacağız. UEFA-FIFA ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak ben, Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu, Mali İşler Direktörü Coşkun Karaalioğlu ve Genel Müdür Sinan Zengin olmak üzere biz de dört kişilik bir ekiple İsviçre’de başkanımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"CAS'ta da duruşmamız var"

Şike süreciyle ilgili aralık ayında yapılacak olan ancak mart ayına ertelenen CAS’taki duruşma hakkında da bilgi veren Bülbüloğlu, "Malum 3 Temmuz sürecinden sonra Türkiye’de verilmeyen cezalar için pek çok girişimimiz olmuştu. UEFA’dan sonra FIFA’ya başvurmuş ve dünya futbolunun patronunu göreve davet etmiştik. FIFA da bu talebimize müdahil olmama yönünde görüş bildirmişti. Biz de Trabzonspor Kulübü olarak FIFA’nın bu kararını Uluslararası Spor Mahkemesi CAS’a taşıdık" dedi.

Bülbüloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "İsviçre’deki Froirep Hukuk Firması’nı avukatımız Erdem Egemen’in bulduğunu söylemiştim. Bu firmanın bulunması ve anlaşılması tamamen daha önceki yönetim kurulunun inisiyatifiyle olmuştur. Bunu düzelttikten sonra şunu söylemek isterim ki; şike mücadelemiz ciddi bir şekilde sürdürülmektedir. Umut ediyoruz ki hep beraber, tüm camiamız ve sevenlerimizle birlikte bu mücadeleyi daha da güçlendirip arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağız."