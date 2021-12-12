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Spor

Önder Karaveli: Ben Beşiktaş'ın bir parçasıyım

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Önder Karaveli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2021 Pazar 21:39 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 21:39
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Önder Karaveli, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduğunu söyleyen Önder Karaveli "Çok iyi hissediyorum. Bu stadyumda Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, çok şampiyonluklara, 100. yıl şampiyonluğuna şahit oldum. Bugün benim en mutlu olduğum gündü." dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Önder Karaveli "Oyunla ilgili şunu söylemek istiyorum. Oyunun hakimiydik. Birçok şey istediğimiz gibiydi. Topa sahip olup gole ulaşmak istiyorum. Biraz daha topu öne geçirmekte zorlandık. Bazı pozisyonları bulduk ama gole çeviremedik. Rakiple ilgili analizde Thiam ile olan geçiş oyunlarına dikkat çekmiştik. Biraz dikkatsizlik, kazanma arzusuyla kalabalık hücum etme nedeniyle buradan goller yedik. Bugün bu sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra gollerle skoru değiştirdiler. Mücadeleden, kazanma isteğinden vazgeçmediler. Onları geri döndüren Beşiktaş taraftarının büyük itici gücüydü." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a ait olduğunu söyleyen Önder Karaveli "Ben Beşiktaş'ın bir parçasıyım. Bugün sahada teknik sorumluydum. Ancak, önümüzdeki maçlarda bir gün tribüne geri dönüp tezahüratlar yaparım. Benim doğduğum semtin takımıyla sahada olmak çok güzel bir duygu. Ailem de buradaydı. Galip gelip, oğluma sarılmayı çok istiyordum. Oyuncular bunu sağladılar. Beşiktaş'ın galibiyet fotoğraflarını çok beğeniyordum. Oyuncularla konuştuğumda, onlardan bunu istemiştim. Oturacağım yere kadar onlar hazırladılar. Harika bir hediye verdiler. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım en güzel fotoğraf olacak." dedi.

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