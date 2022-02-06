Önder Karaveli: Beşiktaş sahasında her maçı kazanmalıdır

6 Şubat 2022 Pazar 21:50 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 21:50

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Puan kaybıyla ilgili konuşan Önder Özen, "Beşiktaş sahasında 1 puan alarak maç gününü geçmemelidir. Sahasında kazanmalıdır her maçı. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Başlangıç formasyonumuz düşündüğümüz karşılığı vermedi. İlk yarı çöpe de gitmedi. Pozisyonlar bulduk. Çok korner bulduk. Bu da orada olduğumuzu gösterir. Düşündüğümüz kadar topa sahip olamadık. İkinci yarıya 4-1-4-1 ile başladık. Ondan sonrasında da oyun üstünlüğü bizdeydi. Harika bir oyun muydu değildi ama pozisyonlar bulan bir oyundu. Golü atabilirdik, atmalıydık. Pozisyonlar, serbest vuruşlar bulduk ama golle sonuçlandıramadık." dedi.

İlk 11'deki değişikliklerle ilgili konuşan Önder Karaveli, "Düşündüğümüz alamadık 3-4-2-1'den. Üçlü veya dörtlüyle alakalı değil, oyuncuların uyumuyla alakalı. Bize bunu iten sebepler vardı. 3 tane çoğunlukla 11'de kullandığımız oyuncuyu kullanmadık. Josef, Ghezzal ve Larin. Josef Malatyaspor maçında sakatlandı, sürekli tedaviyle geçti. Son 2 gün antrenmana katıldı. Sağlık ve atletik performans ekibimiz bilimsel verilerle 20-25 dakikayı geçmemeli dediler. Sakatlık riski tekrar vardı. Oyun rahat olsa Josef'i hiç kullanmamayı düşünüyordum. Larin kıtalararası yolculuktan geldi. Çok uzun bir yolculuk yaptı. Son gün cumartesi antrenmana katıldı. Onun da uzun süre oynama ihtimali yoktu. Rachid kampa geldi. İlk antrenmanında sakatlık belirlendi. İstanbul'da tedavisine devam edildi. Son 2 antrenman gününde bizimle beraberdi. Uzun süre sahada kalma ihtimali yoktu. İhtiyaç duymasak, oyun bizi oraya götürmeseydi Rachid oynamayacaktı." ifadelerini kullandı.

Miralem Pjanic'in kırmı kartıyla ilgili de konuşan Önder Karaveli, "Pjanic son zamanlarda, bizimle beraber olduğu bütün dönemde bütün maçları çok isteyerek oynuyor. Adrenalinleri yüksek olabiliyor. Oyuncuların hakem kararlarından memnun olmadığı, kendi performansından memnun olmadığı zamanlarda kendini ve sözlerini kontrol etmekte zorlanıyor. Belki sözleriyle kırmızı kart görmüştür. Hakemin diğer kararlarını herkes seyrediyor, herkes görüyor. Başkanımız, yöneticilerimiz, konunun profesyonelleri bunları konuşacaktır. Ben oyunla ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.