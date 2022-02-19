Önder Karaveli: Her zaman daha iyi oynayan ve galibiyeti hak eden taraftık

19 Şubat 2022 Cumartesi 21:54 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:54

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş kendi sahasında Altay ile karşılaştı. Ligde oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Altay'ı Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup ederek galibiyet özlemine son verdi.

Teknik direktör Önder Karaveli maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. İsteklerimizin bir çoğunu oyuncularımız yerine getirdi. Herkesin performansından memnunum. Daha iyisi de olabilirdi ama stresli bir ortamdı. İlk yarı bir pozisyon verdik, ikinci yarıda son dakikada karambol pozisyonu dışında pozisyon vermedik. Yine çok pozisyon bulduk. Yine değerlendiremedik. İkinci golü atamadık. Atsak farklı bir durum olabilirdi." dedi.

Önder Karaveli ayrıca, "Geçen Adana Demirspor maçında son bölümde her atağında gol pozisyonu verdik. Çok fazla sayıda pozisyon yedik, bir gol yedik. Ama ben bu maçta son dakikalarda çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ben bugünden memnunum. İstatistiklere bakacağım. En az pozisyon verdiğimiz maç olabilir. Sivasspor ve Kayserispor maçları var, ikisini de çok önemsiyoruz. Birbirinden ayırt etmiyoruz. Bugünden hazırlanacağız. Umarım Sivas'tan da 3 puanla dönelim. Oyunun eksikleri var ama ben geldiğimden bu yana biz her zaman daha iyi oynayan ve galibiyeti hak eden taraftık. Oyunun tabii ki eksikleri var ama çok çalışacağız." sözlerini kullandı