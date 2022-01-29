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Spor

Önder Karaveli ve basın mensuplarından Antalya hatırası

Beşiktaş'ın Antalya'da devam eden kampında bugün yapılan antrenman öncesinde Teknik Direktör Önder Karaveli ve yardımcılarıyla, idmanı takip eden gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

DHA29 Ocak 2022 Cumartesi 12:39 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:50
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Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, antrenman öncesi basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafında yer aldı.

Beşiktaş'ın Antalya'da yaptığı kamp devam ederken sabah saatlerinde yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. Antrenman öncesinde sahaya gelen teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, hazırlıklarını yaptıkları esnada saha kenarında yer alan basın mensupları hatıra fotoğrafı çekimine hazırlandı. Bu esnada, fotoğrafa davet edilen Önder Karaveli ve yardımcıları gruba dahil oldu. Hatıra fotoğrafı için gazetecilerin teklifini geri çevirmeyen Karaveli ve yardımcıları, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Antalya kampında hatıra fotoğrafı karesinde bulundu.

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