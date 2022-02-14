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Spor

Önder Karaveli'den ilk 11'de 5 değişiklik

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 20:21 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 20:21
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi ile oluşturdu.

Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalınan Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic kart cezası, Rosier de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karaveli, aynı kadrodaki Montero, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan'ı bu maçta yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin ilk 11'de sahaya çıktı.

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