Önder Karaveli'den ilk 11'de en az 2 değişiklik

Milliyet 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:32

Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 5 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan toplayan Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ile salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı müsabakadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kartal önümüzdeki süreçte uzun soluklu bir galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara çıkmayı ve orada kalıcı olmayı da hedefliyor.

Karagümrük maçına büyük önem veren teknik patron Önder Karaveli'nin kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Buna göre Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Domagoj Vida'nın yanı sıra bu müsabakada yedek soyunan Cyle Larin ilk 11'e geri dönecek. Necip Uysal'ın yerine savunmada Vida'ya forma verecek olan Önder Karaveli'nin, Güven Yalçın'ı da yedeğe çekerek hücum hattının sol kanadında Cyle Larin'i görevlendireceği ifade edildi.

Vida'nın yanı sıra kırmızı kart cezası biten Francisco Montero da Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek. Ancak Vida'nın yanında büyük ihtimalle Welinton görev yapacak. Welinton, Gaziantep karşılaşmasında savunmada iyi bir performans sergilerken, hücuma verdiği destekle de dikkat çekmişti.

Çaykur Rize ve Gaziantep FK maçlarında ilk 11'de şans bulan genç yetenek Emirhan İlkhan'ın durumu ise bugünkü antrenmanda netlik kazanacak. Önder Karaveli'nin, 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu kez yedeğe çekerek Oğuzhan Özyakup'a 11'de forma verebileceği aktarıldı.