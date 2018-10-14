Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Onır Kıvrak Erzurumspor karşısında 200. maçına çıkacak

Trabzonspor’un tecrübeli kalecisi Onur Recep Kıvrak, Erzurum sınavıyla birlikte ligde 200. maçına çıkacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YILLARDIR aralıksız Trabzonspor forması giyen kaleci Onur, Erzurum maçı ile birlikte ligde 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon geride kalan 8 haftada da ilk 11’de görev yapan 30 yaşındaki deneyimli kaleci, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Erzurum ile oynanacak maçta da forma giymesi durumunda ligde ikinci kez ‘dalya’ diyecek. Onur, bu sezon görev yaptığı 8 maçta kalesinde 11 gol görürken, sadece 4. haftada oynanan ve 4-0 kazanılan Galatasaray karşılaşmasında kalesini gole kapatabildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA