Onır Kıvrak Erzurumspor karşısında 200. maçına çıkacak

YILLARDIR aralıksız Trabzonspor forması giyen kaleci Onur, Erzurum maçı ile birlikte ligde 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon geride kalan 8 haftada da ilk 11’de görev yapan 30 yaşındaki deneyimli kaleci, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Erzurum ile oynanacak maçta da forma giymesi durumunda ligde ikinci kez ‘dalya’ diyecek. Onur, bu sezon görev yaptığı 8 maçta kalesinde 11 gol görürken, sadece 4. haftada oynanan ve 4-0 kazanılan Galatasaray karşılaşmasında kalesini gole kapatabildi.