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Spor

Ons Jabeur, Wimbledon'da finale yükseldi

Ons Jabeur, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da yarı final mücadelesinde Tatjana Maria'yı yenerek finale yükseldi.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar kategorisinde ilk finalist, Tunuslu Ons Jabeur oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı final maçıyla başladı.

Dünya sıralamasının ikinci basamağında yer alan Jabeur, dünya 103 numarası Alman Tatjana Maria'yı 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek turnuvada adını finale yazdırdı.

Jabeur, bu galibiyetiyle grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçti.

27 yaşındaki tenisçi, Rumen Simona Halep ile Kazak Elena Rybakina arasındaki mücadelenin galibiyle finalde karşılaşacak.

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