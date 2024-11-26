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Spor

Onuachu'nun performansını geride bıraktı! Trabzonspor'da golün adı Banza

Süper Lig'de son oynanan Adana Demirspor maçını 2 golle tamamlayan Simon Banza attığı gollerle Trabzonspor'a adeta hayat veriyor. Başarılı forvet, geçtiğimiz sezon bordo mavililerin gol umudu olan Paul Onuachu'nun 9 maçlık performansını geride bıraktı.

AA26 Kasım 2024 Salı 11:29 - Güncelleme:
Onuachu'nun performansını geride bıraktı! Trabzonspor'da golün adı Banza
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Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, takımının bu sezon Süper Lig'deki gollerinin yarısına yakınını kaydetti.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yallarındaki en etkili ismi oldu.

Simon Banza, ligde 12 karşılaşmada 17 gol atan bordo-mavili takımda forma giydiği 9 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 ve Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maçlar ile Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada ikişer gol attı.

Banza, deplasmanda 1-1 biten Atakaş Hatayspor müsabakası ile 2-1 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında birer kez topu ağlara gönderdi.

ONUACHU'NUN 9 MAÇLIK PERFORMANSINI GERİDE BIRAKTI

Simon Banza, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da 15 gol ile ligi tamamlayan Paul Onuachu'nun ilk 9 maçlık performansını geride bıraktı.

Demokratik Kongolu oyuncu 9 lig maçında 8 gol kaydederken, Onuachu ise aynı sürede 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Simon Banza, ligin ilk 13 haftasında en çok skor üreten iki oyuncudan biri oldu.

Demokratik Kongolu futbolcu, ligin gol krallığı yarışında zirveyi Beşiktaşlı Ciro Immobile ile paylaşıyor.

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