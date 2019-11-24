Ev sahibi takımın atağında sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny’den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kaleci Karius, Aydınus’un yanına gelerek, “Rakip (Ömer Ali) önümü kapattı göremedim, ofsayt” itirazında bulundu. VAR odasında da uyarı gelince Aydınus pozisyonu izledi. Hakem daha sonra pozisyonu ofsayt olarak değerlendirerek golün iptaline karar verdi.