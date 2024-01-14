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Spor

Onun kalitesinde bulmak çok zor! Fenerbahçe'den Michy Batshuayi kararı

Bu sezon daha az süre bulduğu için Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'nin talipleri artsa da yönetim oyuncuyu bırakmamakta kararlı. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal, başarılı forvetin kalitesinde bir oyuncunun bulmasının zor olması nedeniyle ayrılığa onay vermiyor. İşte detaylar...

Sabah14 Ocak 2024 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Onun kalitesinde bulmak çok zor! Fenerbahçe'den Michy Batshuayi kararı
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Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine katan Fenerbahçe'nin yıldızlarına da talipler var. Bu isimlerin başında Michy Batshuayi geliyor...

YÖNETİMİN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Yaz döneminde İngiltere'nin yolunu tutan ancak anlaşmazlıklar nedeniyle geri dönen Belçikalı oyuncu, Dzeko'nun arkasında 2. forvet olmaktan rahatsız. EURO 2024'te forma giymek için düzenli olarak süre olacağı bir kulübe gitmek istiyor. Ancak ne yönetim ne de teknik direktör İsmail Kartal, Batshuayi'yi bırakmaya niyetli görünmüyor.

ONUN KALİTESİNDE BAŞKA BİR OYUNCU BULMAK ZOR

Birçok kulüp ve menajer, 30 yaşındaki oyuncu için yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco'yu arayarak bilgi aldı. Sarı-lacivertli yönetim, Batshuayi kalitesinde yeni bir ismi bulmasının zor olacağını düşünüyor.

İSMAİL KARTAL MEMNUN

Teknik direktör İsmail Kartal da 22 resmi maçta sadece 914 dakika süre almasına rağmen 9 gol-3 asistlik katkı yapan Batsman lakaplı oyuncudan memnun. Çok astronomik bir rakam gelmedikçe Batshuayi'nin gidişine izin verilmeyecek.

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