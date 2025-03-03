Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı bir başka. Siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcının gelişinin ardından küllerinden doğdu. Son 6 resmi maçından da galibiyet alan Solskjaer, inanılmazı başardı.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER ETKİSİ

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve dibi gören Beşiktaş, başkanlığa Serdal Adalı'nın gelişi, ardından teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in gelişi takımı küllerinden doğurdu. Takıma kazanma alışkanlığı kazandıran Solskjaer, istatistikleri altüst etti.

BILIC'İ SOLLADI

Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Ocak-Şubat 2015'ten (Slaven Bilic) bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör ile dört maçlık seri yakaladı.

Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı 21. haftadan bu yana Süper Lig'de rakiplerini maç başına en düşük beklenen gol değerinde tutan takım Beşiktaş oldu.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Şu ana kadar Beşiktaş'ın başında 9 resmi maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 52 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, bu sonuçlarla maç başına 2.44 puan ortalaması yakaladı.