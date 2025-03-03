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Spor

Onunla Beşiktaş bir başka! Ole Gunnar Solskjaer istatistikleri altüst etti

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle birlikte bambaşka bir çehreye büründü. Norveçli teknik adamın takımın başında olduğu maçlarda siyah beyazlı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ayrıca Ole Gunnar Solskjaer istatistikleri alt üst etti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Mart 2025 Pazartesi 14:09 - Güncelleme:
Onunla Beşiktaş bir başka! Ole Gunnar Solskjaer istatistikleri altüst etti
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Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı bir başka. Siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcının gelişinin ardından küllerinden doğdu. Son 6 resmi maçından da galibiyet alan Solskjaer, inanılmazı başardı.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER ETKİSİ

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve dibi gören Beşiktaş, başkanlığa Serdal Adalı'nın gelişi, ardından teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in gelişi takımı küllerinden doğurdu. Takıma kazanma alışkanlığı kazandıran Solskjaer, istatistikleri altüst etti.

BILIC'İ SOLLADI

Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Ocak-Şubat 2015'ten (Slaven Bilic) bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör ile dört maçlık seri yakaladı.

Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı 21. haftadan bu yana Süper Lig'de rakiplerini maç başına en düşük beklenen gol değerinde tutan takım Beşiktaş oldu.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Şu ana kadar Beşiktaş'ın başında 9 resmi maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 52 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, bu sonuçlarla maç başına 2.44 puan ortalaması yakaladı.

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