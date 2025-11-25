İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Onur Bulut'tan hakem tepkisi: Her hafta darbe yiyoruz!

RAMS Başakşehir oyuncuları Onur Bulut ve Davie Selke, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 00:31 - Güncelleme:
Onur Bulut'tan hakem tepkisi: Her hafta darbe yiyoruz!
RAMS Başakşehir'de Onur Bulut ve Davie Selke, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HER HAFTA DARBE YİYORUZ, ARTIK SIKMAYA BAŞLADI"

Son dönemde yaşadıkları hakem kararlarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Onur Bulut, "Üzücü... Bizim oynadığımız maçtan dolayı değil, hakemlerin maçı nasıl yönettiğinden dolayı. Gençlerbirliği maçında iki penaltımız verilmedi. Bu maçta 8 dakika uzatma verildi, 11. dakikada gol yedik. Kırmızı kart, penaltılar... Onlara girmeyeceğim şimdi, görmedim çünkü. Ama diğer şeyler artık sıkmaya başladı. Her hafta böyle darbeler almak acıtıyor." dedi.

"HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Davie Selke ise karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ancak sonucun istedikleri gibi olmadığını söyledi:

"İyi bir maç çıkardık. Karakter ortaya koyduk ama olmadı. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum."

