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Spor

Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu! İşte anlaşma şartları

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu! İşte anlaşma şartları
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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada futbolcu Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye olan transferini değerlendirdi.

Koç, "Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç, başkanımız Ali Çamlı'yı aradı ve 15 dakika görüşmek istediğini söyledi. Toplantıda her iki Ali başkan da bir görüşme yaptı. Fenerbahçe Kulübü resmi olarak Onur'u transfer etmek istediğini söyledi. Ardından Kayserispor yönetimi de kendi içerisinde bir değerlendirme yaptı ve bir rakam telaffuz edildi. Sabahında Fenerbahçe bunu kabul ettiğini söyledi. Ardından Onur'un menajerlerini Kayseri'ye çağırdık ve görüştük. Menajerler de olumlu baktılar ve İstanbul'a gittiler. Eğer futbolcunun menajerleri de Fenerbahçe ile yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek. Transferin gerçekleşme şartlarından bir tanesi de, Kayserispor'un Thiam için Fenerbahçe'ye bir borcu vardı, bunun silinmesi, ikincisi Onur'un sezon sonuna kadar Kayserispor'da oynamaya devam etmesi, üçüncüsü de hatırı sayılır bir ücretin de bonservis olarak Fenerbahçe tarafından Kayserispor'a ödenmesi. Bu şartlarda bu işi sonuçlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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