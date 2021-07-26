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Spor

Onur Cavit Biriz rüzgar sörfünde 17.'liğe yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yelkende Türk sporcular mücadelelerini sürdürdü.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:56
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Enoshima Yat Limanı'nda yapılan yarışlarda kadınlar laser radial sınıfından yarışan Ecem Güzel, ikinci yarış gününün ardından 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında 12. sıradaki yerini korudu.

Rüzgar sörfü RS:X kadınlar kategorisinde kadınlarda Dilara Uralp, 6. yarışını tamamladı. İlk gün yarışlarında 27 sporcu arasında 21. sırada yer alan Dilara, bugünkü mücadelenin ardından 23. sıraya geriledi.

Erkekler rüzgar sörfü RS:X'de mücadele eden Onur Cavit Biriz ise 6 yarış sonunda 25 sporcu arasında 19.'luktan 17.'liğe yükseldi.

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