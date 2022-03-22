Onur Durası: Pendikspor tüm takımlara örnek bir kulüp

22 Mart 2022 Salı 15:14 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 15:14

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibinin 13 puan önünde liderliğini sürdüren Pendikspor, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Pendikspor'u sosyal medyada en çok konuşulan kulüpler arasına sokan kulübün basın sözcüsü ve dijital reklam çalışmalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Onur Durası, başarının sırrının takım ruhunu yakalamak olduğunu söyledi.

"FUTBOL KULÜPLERİNİN BÜYÜK ŞİRKETLERDEN HİÇBİR FARKI YOK."

Hedefleri olan, birlikte mücadele etmekten keyif alan bir takım yarattıklarını belirten Onur Durası, şöyle konuştu:

"Futbol büyük bir endüstri. Futbol kulüplerini de büyük şirketler gibi düşünmek gerek. Nasıl ki şirketlerin başarısı nitelikli çalışanlara, maddi kaynaklara ve ekip ruhuna bağlı ise futbolda da durum aynı. Pendikspor, egolarını ikinci plana atıp takımın başarısı için mücadele etme güdüsüyle hareket eden, takım ruhuna sahip koca bir aileden oluşuyor."

"PENDİKSPOR TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖRNEK TEMSİL EDİYOR."

Artline Reklam Ajansı'nın kurucu başkanı olan, Pendikspor'daki görevlerinin dışında Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak da futbola hizmet veren Onur Durası, Pendikspor'un takım ruhunu en iyi yakalayan kulüp olduğunu ve Türk futbolu için örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

"TAKIM OYUNCULARI, BİRBİRLERİNE GÖRÜNMEZ BİR HALATLA BAĞLI..."

İyi bir takımın sadece iyi oyunculardan kurulu olmasının yeterli olmadığını, takımı birbirine bağlayan görünmez bağlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Durası, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir takımda kimyayı yakalamak için oyuncuları heyecanlandıran bir amaç ortaya koymak şart. Bizim ortak amacımız en başından beri şampiyonluktu. Bunu hedefledik, bir strateji ve plan ortaya koyduk. Bunu 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' duygusu ile destekledik. Yönetimden teknik heyete, futbolculardan taraftara tüm camia tek yüreğiz. Hâl böyle olunca başarı da peşinden geldi. Bugün Türk futboluna örnek teşkil eden bir camia olmanın gururunu yaşıyoruz."