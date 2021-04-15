Onur Göçmez, Bandırmaspor genel kurulunda yeniden aday olacak

AA 15 Nisan 2021 Perşembe 22:42 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 22:42

Onur Göçmez, Santral Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 24 Mayıs'ta yapılması planlanan genel kurul öncesi takımı geleceğe taşıyacak bir yönetim kurulu oluşturma gayreti içinde olduğunu bildirdi.

Gelecek yıl TFF 1. Lig'de zorlu bir sezon yaşanacağını aktaran Göçmez, şunları kaydetti:

"Bu sezon, Süper Lig'den 4 güçlü takım, TFF 1. Lig'e düşecek. Alttan Eyüpspor, Manisaspor ve muhtemelen Hekimoğlu gibi güçlü yapıları bulunan takımlar bu lige gelecek. Çok iyi bir organizasyon içine girmezseniz ve iyi bir takım oluşturmazsanız işiniz çok zor olur. Bu gerçeklerin ışığında Bandırmaspor'un genç, dinamik, maliyete çok dikkat edilen bir takım kurması gereklidir. Bandırmaspor bayrağının yere düşmesine de hiç gönlüm razı değil. Benim başkanlığımdaki bir yönetim kurulu yeniden göreve gelse bile Bandırma'nın ciddi maddi ve manevi desteğine, kenetlenmeye ihtiyacımız var. Genel kurulumuzu 24 Mayıs'ta yapmak istememizin en önemli nedeni, yeni sezonun hazırlık ve stratejilerini yaşama geçirmek."

Kentte takım etrafında kenetlenme konusunda sorunlar yaşandığını savunan Göçmez, şöyle konuştu:

"Bandırmaspor bayrağı düştüğü zaman bayram yapacak olan insanlar var. Bandırmaspor bir çınardır ama bu çınarın köklerini Bandırma'da yaşayan bazı insanlar kesiyorlar. Benim burada olmamı bile hazmedemeyen insanlar var. Ben, hayat anlayışıyla ve geleceğe bakışıyla farklı bir insanım. Ben Bandırma'nın çocuğu olduğum için önümüzdeki sezon da başkanlık yapmaya adayım."

