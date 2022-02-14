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Spor

Onur Gözbaşı: Galatasaray maçında galibiyeti kaçırdık

Kayserispor 2. Başkanı Onur Gözbaşı, Fenerbahçe maçı sonrasında Galatasaray maçını da kazanmayı arzu ettiklerini ancak 1 puan aldıklarını söyleyerek, 'Galatasaray maçında galibiyeti kaçıran taraf olduk' dedi.

IHA14 Şubat 2022 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:03
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Kayserispor 2. Başkanı Onur Gözbaşı, 1-1 biten Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamasında; "Fenerbahçe galibiyeti ve Galatasaray beraberliği bizleri ziyadesiyle memnun etti. 5 günlük İstanbul yolculuğundan gönül rahatlığıyla Kayseri'ye döndük. Galatasaray'ın dönüm maçı olarak gördüğü maçta takımımız, yüksek performans ve çok iyi mücadele ederek galibiyeti kaçıran taraf oldu. Son dakikada galibiyeti kaçıran taraf olduk" dedi.

Kaleci Bilal Bayazit'in performansından da mutluluk duyduklarını söyleyen Onur Gözbaşı, "Bilal için çok mutluyuz. Bizim bütün oyuncularımız değerli. Kadroda yeralan her oyuncumuz en üst düzeyde katkıyı sağlıyor. Kayserispor ligin kadro derinliği bakımından önemli takımıdır. Biz artık daha yukarıları hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

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