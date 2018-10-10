Onur Kıvrak 'cenazemiz var' diyerek taraftarların kutlama talebini reddetti
Akhisarspor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşma sonrası taraftarın çağrısına rağmen futbolcuların tribüne gitmeme nedeni ortaya çıktı.
Bordo-mavili taraftarlar maç sonrası tribünler önünde sevinç yaşamak için “Onur takımı buraya getir” tezahüratlarında bulundu. Bu çağrıya sadece tribünleri alkışlayarak cevap veren futbolcuları taraftarlar ıslıkladı.
Bunun üzerine kaptan Onur Kıvrak, genel menajer Emrah Tok’un yanına giderek, “Abi cenazemiz var. Cenaze evinde sevinç olmaz. Hem 8 şehidimiz hem de Ünal hocamızın cenazesi var. Bu nedenle sevinç gösterisi yapmayacağımızı taraftarlarımıza söyleyin” ifadelerini kullandı.
(Karadeniz Gazetesi)
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