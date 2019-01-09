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Onur Kıvrak eldivenleri astı

Trabzonspor’da önce kadro dışı bırakılan ardından da sözleşmesi feshedilen 31 yaşındaki file bekçisi, “Artık benim için bu iş bitti. Futbolu bırakıyorum. İzmir’e dönüyorum. Trabzon’da 12 yılım geçti. Bir daha oraya dönmeyeceğim” dedi.

  • StarSpor
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ONUR Recep Kıvrak’tan şok karar. Trabzonspor’da 5-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Burak Yılmaz’la birlikte kadro dışı bırakılan ve kısa bir süre önce de yönetimle anlaşarak sözleşmesi karşılıklı feshedilen 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, aktif futbol kariyerine son verdiğini açıkladı. Uzun süren görüşmelerin ardından alacaklarının ödenmesi şartıyla serbest kalan Onur, “Artık benim için bu iş bitti. Eldivenlerimi asıyorum. İzmir’e ailemin yanına döneceğim. Trabzon’da tam 12 yılım geçti ama bir daha oraya dönmem. Herkes hakkını helal etsin” dedi. Kadro dışı olayından sonra çok yıprandığını belirten 31 yaşındaki kaleci, “Eğer paracı olsam ve ısrarcı davransam serbest kalacaktım ve Trabzonspor en az 2 yıl transfer yasağı alacaktı. Her şeyi sineye çektim ve yönetimin bana önerdiği şartları kabul ettim” diye konuştu.

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