Onur Kıvrak futbolu bıraktığını açıkladı
Trabzonspor ile yollarını ayıran milli kaleci Onur Kıvrak, futbolu bıraktığını açıkladı.
- Goal
Uzun yıllar hizmet ettiği Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Onur Kıvrak, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.
Beyaz TV'ye konuşan deneyimli kaleci, ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da 12 sezon forma giyen 31 yaşındaki Onur Kıvrak, 2007-08 sezonunda bordo-mavililer tarafından transfer edilmişti.
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