Onur Kıvrak ile yollar ayrılıyor

TRABZONSPOR’DA kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak alacaklarının peşine düştü. Alacaklarının ödenmesi için TFF’ye başvuran Onur’un geriye dönük ödenmeyen maaşlarını da peşin olarak talep ettiği ortaya çıktı. Tecrübeli fi le bekçisi, fesih bedeli olarak mayıs ayına kadar hak edeceği 20 milyon TL’yi nakit istedi. Yönetim, “Aralık 2018 sonuna kadar olan 13 milyon TL’lik alacağının 500 bin eurosunu peşin verelim. Gerisini taksitlendirelim” önerisi yaptı. Onur bunu kabul etmedi. Pazartesi gününe kadar ödeme yapılmazsa Onur Kıvrak serbest kalacak. Tecrübeli isim alacaklarını tahsil etmek için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuracak. Kurul kararı sonrası Onur, büyük ihtimalle tüm alacaklarını Trabzonspor’dan tahsis etmiş olacak.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Öte yandan kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ve Olcay Şahan, çalışmalarını A Takım’ın tesisleri olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde değil, altyapı takımlarının antrenman yaptıkları Kadir Özcan Tesisleri’nde kendilerine tahsis edilen özel antrenör eşliğinde devam ettiriyor.

(Aksam)