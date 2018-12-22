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Onur Kıvrak Kasımpaşa'ya gidiyor

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Onur Kıvrak'ın, Kasımpaşa'ya imza atacağı iddia edildi.

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Mustafa Denizli’yi teknik direktörlük görevine getirdikten sonra hedef yükselten Kasımpaşa, transferde de büyük oynuyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor’da kadro dışı kaldıktan sonra alacakları için TFF’ye başvuran Onur, devre arasında serbest kalabilir. Özellikle Mustafa Denizli’nin tecrübeli file bekçisini takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Mevcut yönetim varken Trabzonspor’a geri dönmesi imkansız gözüken Onur’un İstanbul ekibinde görev yapmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu transferi zora sokan tek engel ise, 30 yaşındaki kalecinin Trabzonspor’da aldığı yüksek ücreti. Onur’un maaşı 2 milyon 250 bin euro. 

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