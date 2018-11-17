Onur Kıvrak menajerini kulübe gönderip alacaklarının hemen ödenmesini istedi
Trabzonspor'da yaşanan Onur Kıvrak depreminin ardından bir büyük şok daha.
Bordo-Mavili ekipte kadro dışı kalan Onur Kıvrak, 2 milyon euroluk alacağı için menajerini kulübe gönderdi. Kulüpte gerilim yükseldi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan görüşmede menajer Engin Kırkpınar, ödemenin hemen yapılmasını talep etti ancak yöneticiler, bu rakamın bir anda ödenmeyeceğini belirtince tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine menajer Kırkpınar, tesislerden gönderildi.
Bu gelişmenin ardından Kırkpınar'ı telefonla arayan yöneticiler, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürmesi gerektiğini söylese de yeni bir toplantı için tarih belirlenmedi.
(Sabah)
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