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Onur Kıvrak, Şenol Güneş'in onay vermesi halinde Beşiktaş'a imza atacak

Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor’la ipleri koparmak üzere olan Onur Recep Kıvrak için son kararı Şenol Güneş’e bıraktı.

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Beşiktaş'ta Onur Recep Kıvrak'ın adı konuşulmaya başlandı.

Karius'un istenilen performansı verememesi nedeniyle kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen yönetimin Onur için nabız yoklamaya başladı. Yönetimin Onur'u ciddi biçimde düşündüğü ama kararı Şenol Güneş'in vereceği belirlendi.

ESKİ ÖĞRENCİSİ

Trabzonspor'da daha önce Onur ile çalışan Şenol Güneş'in Onur'a onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu futbolcu ile ekonomik koşullarda da anlaşma sağlanırsa bu transfer mutlu sonla bitecek.

(Takvim)

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