Onur Kıvrak Trabzonspor'u UÇK'ya şikayet etti
Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak, kulübü Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na şikayet etti.
Trabzonspor ile anlaşarak sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak, 9 yıl formasını giydiği takımını resmi anlaşmaya rağmen parasının tamamını bir anda alabilmek için UÇK'ya şikayet etti.
Yapılan anlaşma gereği 3 milyon 150 bin euro alacağı bulunan Kıvrak'a bu alacağının 500 bin eurosu peşin verilip gerisi vadeye yayıldı. Ancak Onur, Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurarak parasının tamamını istedi.
(Takvim)
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