Onur Kıvrak Trabzonspor'u UÇK'ya şikayet etti

Trabzonspor ile anlaşarak sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak, 9 yıl formasını giydiği takımını resmi anlaşmaya rağmen parasının tamamını bir anda alabilmek için UÇK'ya şikayet etti.

Yapılan anlaşma gereği 3 milyon 150 bin euro alacağı bulunan Kıvrak'a bu alacağının 500 bin eurosu peşin verilip gerisi vadeye yayıldı. Ancak Onur, Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurarak parasının tamamını istedi.

(Takvim)