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Onur Kıvrak Trabzonspor'u UÇK'ya şikayet etti

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak, kulübü Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na şikayet etti.

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Trabzonspor ile anlaşarak sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak, 9 yıl formasını giydiği takımını resmi anlaşmaya rağmen parasının tamamını bir anda alabilmek için UÇK'ya şikayet etti.
 
Yapılan anlaşma gereği 3 milyon 150 bin euro alacağı bulunan Kıvrak'a bu alacağının 500 bin eurosu peşin verilip gerisi vadeye yayıldı. Ancak Onur, Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurarak parasının tamamını istedi.
 
(Takvim)

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