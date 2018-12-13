Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Onur Kıvrak transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

Ocak ayında takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında Muslera'nın arkasına iyi bir ikinci kaleci transfer edilmesini istemişti...

Ancak Terim, Serkan Kırıntılı ve Çağlar Akbaba hamlelerinden istediği sonucu alamamıştı...

İddialara göre; Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve alacaklarını alamadığı için TFF'ye başvuran Onur Kıvrak ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA