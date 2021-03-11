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Spor

Onur Kıvrak'tan Abdullah Avcı'ya övgüler: Şampiyonluğa taşır

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, bordo mavili ekibin ve yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansını değerlendiren açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2021 Perşembe 21:31 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 21:31
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Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda bordo-mavili takımın durumunu ve Abdullah Avcı'yı değerlendirdi.

İşte Onur Kıvrak'ın sözleri;

Abdullah Hoca gelmeden önce gerçekten kötü bir pozisyondaydık. İstediğimiz oyunu oynayamıyorduk. Ne kadar oynarsanız oynayın, istediğiniz sonuçları alamayınca karşınıza sonuçlar kötü çıkıyor.

"ÇOK KALİTELİ HOCA"

Abdullah hoca ile inanılmaz bir değişim olduğunu düşünüyorum. Takım bir sistem içinde hareket ediyor, arkadaşlık ön planda. Ben kendisiyle milli takımda çalıştım, çok kaliteli, sistemli bir hoca. Belli bir sistemi var, o sistem dahilinde antrenmanları yaptırır, takımı hazırlar.

"ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"

Abdullah hoca ile kesinlikle devam edilmeli. 1 sene için bir teknik adam başarılı ya da başarısız diye lanse edilmemeli, arkasında durulmalı. Abdullah hoca inşallah takımı istediği yere, gönlümüzdeki şampiyonluğa taşır, biz de mutlu oluruz.

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