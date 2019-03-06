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Onur Kıvrak'tan Galatasaray açıklaması

Şu aralar adı sık sık Galatasaray'la anılan Onur Kıvrak'ın kesinlikle futbola geri dönmek istemediği öğrenildi.

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Galatasaray’dan yıllık 4 milyon Euro civarında para alan ve özellikle bu sezon formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Galatasaray, transfer sezonunda Muslera ile yolları ayırmayı düşünürken, sarı kırmızılı yöneticilerin Uruguaylı eldivenin yerine Trabzonspor’dan ayrılan ve şu anda futbolu bırakan Onur Kıvrak’ı düşündüğü iddia edildi.
 
'TRABZONSPORLU ONUR OLARAK' KALMAK İSTİYORUM
 
Bordo mavili kulüpte 12 yıl forma giydikten sonra önce kadro dışı bırakılan ardından futbolu bırakma kararı alan Onur Kıvrak için Galatasaray iddiaları yalanlanırken, 31 yaşındaki milli oyuncunun kesinlikle böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı. ‘Trabzonsporlu Onur’ olarak anılmak isteyen ve futbola geri dönme düşünesi olmayan Onur Kıvrak’ın kararını değiştirmeyeceği öğrenilirken, tecrübeli eldivenin yakın çevresine ‘Futbolu bırakma kararından sonra birçok takımdan teklif aldım ama ben Trabzonsporlu Onur olarak kalmak istiyorum, kararımdan geri dönmeyeceğim ve futbola devam etmeyeceğim. İlerleyen dönemlerde Trabzonspor’a başka türlü hizmet eder miyim bilmiyorum ama, futbolu kafada bitirdim’ dediği bildirildi.
 
 
 
 
 
 

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