Onurcan Piri: Bu acı kelimelerle tarif edilemez

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde etkisini gösteren deprem için ülke genelinde seferberlik çalışmaları sürüyor. Giresun'da toplanan yardımların afetzedelere ulaştırılmak üzere toplandığı merkezlerden biri olan Çotanak Spor Kompleksi'nde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Takım Kaptanı Onurcan Piri, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki yardım toplama merkezine gelerek malzeme desteğinde bulundu.

"Elimizden gelen desteği vermeye geldik" diyen Onurcan Piri, yardım toplama görevlileriyle birlikte çalışmalara destek verdi. Giresunspor camiası olarak depremzedelerin acılarını paylaştıklarını belirten Piri, "Öncelikle Giresun ve Giresunspor camiası olarak çok üzgünüz. Bu acı kelimelerle tarif edilemeyecek şekilde. Şehir olarak, kulüp olarak, valilik olarak, belediye olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 7'sinden 70'ine herkes çalışıyor, mücadele veriyor yardımcı olabilmek için. Biz de destek vermeye geldik. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Çok üzgünüz. Ne söylersek söyleyelim, yaşanan acının tarifi olamaz. Umuyorum en kısa sürede felaket son bulur. Ailesini, annesini, babasını kaybeden herkesin acınız paylaşıyoruz. Allah'tan sabır diliyorum. Hepsinin mekanı inşallah cennet olur" diye konuştu.