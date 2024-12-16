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Spor

Onurcan Piri: Bugün kaybeden taraf olduk

Kayserispor kalecisi Onurcan Piri, Antalyaspor maçından puanlar almayı umut ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

IHA16 Aralık 2024 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Onurcan Piri: Bugün kaybeden taraf olduk
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Antalyaspor'a deplasmanda mağlup olan Kayserispor'da sergilenen futbol ve alınan kötü sonucun üzüntüsü var. Kayserispor file bekçisi Onurcan Piri, 2-0 yenildikleri müsabaka sonrası yaptığı açıklamasında; "Puan veya puanlar almak istedik ama başarılı olamadık" dedi. Onurcan Piri; "İyi hazırlandık, moralli geldik. Geçen haftaya göre önemli eksiklerimiz vardı. Şanssız bir gol yedik ilk yarının son dakikasında. Moral olarak bizi aşağıya çekti. İkinci yarıda bir şeyler denemeye çalıştık fakat olmadı. Antalyaspor takımını tebrik ediyorum. Bugün biz kaybeden taraf olduk" ifadelerini kullandı.

Bundan sonra oynayacakları müsabakalara konsantre olacaklarını ifade eden Onurcan Piri, "Lig devam ediyor. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Bizim için her maç önemli" dedi.

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