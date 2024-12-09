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Spor

Onurcan Piri: Gurur duyulacak bir oyun oynadık

Kayserispor kalecisi Onurcan Piri, Alanyaspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, 'Gurur duyulacak bir oyun oynadık' dedi.

IHA9 Aralık 2024 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Onurcan Piri: Gurur duyulacak bir oyun oynadık
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Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan ve 2-0 kazanan Kayserispor'da kaleci Onurcan Piri, etkili bir oyun oynadıklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan kaleci Onurcan Piri; "Aylar sonra sahamızda kazandık. Mutluyuz. Çünkü hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. İyi mücadele örneği gösterdik. Geçen hafta çok kötü oynamıştık. Alanyaspor karşısında gurur duyulacak bir oyun oynadık. Takım arkadaşlarımın eline ayağına yüreğine sağlık" dedi.

Onurcan Piri. aynı başarıyı Antalyaspor karşısında da sürdürmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.

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