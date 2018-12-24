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Onyekuru 12'den vurdu

Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu 4 maçta 6 gol kaydederken, Cim-Bom bu 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak 12 puanı cebine attı.

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DEVRENİN son maçında Sivasspor’u 4-2 yenen Galatasaray’da iki gol kaydedederek geceye damga vuran Henry Onyekuru Aslan’a uğurlu geliyor. Nijeryalı oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada fileleri havalandırdı. İki kez duble yapan Onyekuru’nun gol attığı karşılaşmalarda Sarı-Kırmı- zılı takım hiç puan kaybetmedi. 
 
ASLAN 4 MAÇTA 14 GOL ATTI 
 
Onyekuru, 1-0’lık Göztepe maçının tek golünü atarken, 6-0’lık Alanyaspor galibiyetinde bir kez fileleri havalandırdı, 3-0 biten Kayserispor deplasmanı ile 4-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında ise ikişer gol attı.21 yaşındaki oyuncu ile 12 puan kazanan Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun etkili olduğu bu 4 maçta toplam 14 gol attı. Kalan 13 maçta ise 16 golde kaldı. 
 
EVERTON’IN KAPISI ÇALINACAK
 
Öte yandan Galatasaray yönetiminin sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen Onyekuru’nun bonservisini almak için de görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Sezon başında kiralık anlaşması yapılırken, Everton Kulübü satın alma opsiyonunu kabul etmemiş ve mukavelere böyle bir madde yer almamıştı. Aslan, Onyekuru için İngiliz kulübünü ikna etmek zorunda. 

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