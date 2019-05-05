Onyekuru: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atmam önemli değil

Maça tam konsantrasyonla çıktıklarını vurgulayan Nijeryalı oyuncu, "Maç öncesinde de %100 galibiyete ihtiyacımız olduğunu konuşmuştuk. Maç boyunca gerekliliklerini yerine getirdik. Şimdi kalan maçları iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Fenerbahçe'ye de gol attığı hatırlatılan Onyekuru, "Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gol atmış olmam benim için önemli değil, önemli olan takımın kazanması" ifadelerini kullandı.