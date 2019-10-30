Onyekuru ocakta yuvaya dönecek
GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in “Ocak ayında kadroda değişiklikler olacak” açıklamasının ardından gözler transfer edilecek isimlere çevrildi.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılı takımın hedefindeki ilk ismin ise eski oyuncusu Henry Onyekuru olduğu öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı oyuncu Sarı-Kırmızılı takımda kalmak istese de Everton onu 15 milyon euroya Monaco’ya satmıştı. Fransa Ligi’nde istediği süreleri alamayan Onyekuru ayrılmak isterken, Galatasaray Kulübü Fransız ekibi kiralık anlaşması yapmak için harekete geçti. İlk cevabın olumlu olduğu belirtildi.
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